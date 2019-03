Por Isadora Aires

Na manhã desta quarta-feira (27), foi divulgada a capa de “Kisses”, novo projeto audiovisual de Anitta, como explicamos aqui. Pelo Instagram, a cantora disse que ela e a equipe “estão trabalhando duro” para mostrar para os fãs as dez partes de quem ela é, em referência às 10 músicas acompanhadas de videoclipes que serão lançadas no próximo dia 5. Parece que será o lançamento do ano para a funkeira, né? Só nos resta esperar para ver!

Deixe seu comentário: