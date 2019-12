Celebridades DJ EME sofre acidente envolvendo van e desabafa: “Renasci”

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

DJ teve múltiplas fraturas no rosto. Foto: Reprodução/Instagram DJ teve múltiplas fraturas no rosto. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Famoso como DJ EME, Marcelo Filipe Walter sofreu um acidente envolvendo uma van com sua equipe e amigos na madrugada da última sexta-feira (20) em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O artista de 27 anos, dono do hit “Deixa Ser”, usou o Instagram na manhã deste sábado (21) para tranquilizar os fãs após passar por uma cirurgia.

“Ontem foi um dia que renasci e nada é por acaso. Isso me fez pensar muito sobre essa correria, essa loucura que a gente enfrenta para atingir objetivos. Tive que fazer uma pausa obrigatória agora. É isso, quero falar que estou bem e que foi uma lição para mim ter mais calma, ser menos ansioso. Foi tudo com segurança e com certeza não foi erro de ninguém específico. Mas a gente tem sempre que se cuidar, se prevenir e ter mais calma. Obrigado por todos que mandaram mensagem”, disse o DJ EME.

O artista também contou que quebrou a mandíbula, os dentes e teve múltiplas fraturas no rosto, mas ressaltou que já está recuperado: “Isso é o de menos. Já estou recuperado. Queria agradecer o apoio da minha mãe e do meu pai. É isso. Nunca se esqueçam que os melhores amigos de vocês são a família de vocês. Um beijo no coração de cada um e em breve estou de volta”.

No post, diversos internautas aproveitaram para deixar uma série de mensagens positivas ao artista, incluindo algumas celebridades. “Já falei muita coisa, mas reforço: te amo e você é um herói. Vai ficar tudo bem e estou contigo sempre”, comentou Kéfera. “Forças, bb. Que Deus te proteja”, escreveu Romagaga.

Além do DJ EME, estavam no acidente Amanda Felicio, Bruna Barbosa, Caio Girao, Gabriel Boni e Rian Campreghe. Não houve vítimas fatais e quase todos já se pronunciaram nas redes sociais.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário