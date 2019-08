O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluiu nesta sexta-feira, 9, o conserto do emissário de esgoto cloacal e a reconstrução do canal pluvial na avenida Praia de Belas, trecho entre Praia de Belas em frente à Praça Isabel, a Católica, em Porto Alegre. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) liberou nesta manhã o trânsito no local.

