O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) iniciou nesta segunda-feira, 3, a limpeza da área pública invadida no bairro Jardim do Salso e que está em processo de reintegração de posse por parte do Município. A ação conta com o apoio da Brigada Militar, EPTC, Guarda Municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da empresa Rossi .

Deixe seu comentário: