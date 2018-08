Documentário “Grupo de Bagé” ganha sessão comentada no Instituto Goethe

O Instituto Goethe (rua 24 de Outubro, 112, em Porto Alegre) exibe na quarta-feira (15), às 19h, o longa-metragem “Grupo de Bagé”, de Zeca Brito (“A Vida Extra-Ordinária de Tarso de Castro”). Haverá distribuição de senhas a partir das 18h. A sessão única e gratuita será seguida de debate com o diretor, o jornalista Francisco Dalcol e o historiador Paulo Gomes, com mediação da pesquisadora Maria Amélia Bulhões.

O documentário narra a história e o legado do Grupo de Bagé, movimento artístico do RS surgido nos anos 1940, protagonizado pelos pintores e gravadores Glênio Bianchetti, Glauco Rodrigues, Carlos Scliar e Danúbio Gonçalves. A realização é da Anti Filmes e Boulevard Filmes, e está na programação do Canal Curta! (canal 56 da Net/Claro). O diretor também assina o roteiro (junto com Gladimir Aguzzi) e produção, com Letícia Friedrich, Frederico Ruas e Lourenço Sant’Anna.

“A ideia de fazer um filme sobre o movimento artístico é algo que me acompanha há muito tempo. Nasci em Bagé e minha iniciação em artes foi através da gravura. Um filme sobre esses heróis é uma maneira de agradecer pelo caminho que eles abriram para muitos artistas”, acredita Zeca Brito. Para o cineasta, o Grupo de Bagé fez da gravura uma maneira de popularizar a arte, com temáticas realistas e de denúncia social. Um dos temas de destaque do documentário é a apropriação do trabalho do grupo pelo sistema das artes brasileiras, do pampa gaúcho aos palácios de Brasília.

O longa conta com depoimentos de teóricos como Néstor García Canclini e Nicolas Bourriaud e de artistas plásticos que incluem Anico Herskovits e Cildo Meireles, entre outros, que investigam a trajetória do grupo. “Partimos de uma recuperação biográfica e histórica do Grupo de Bagé, a contextualização artística, cultural e política da região em que viviam à época”, relembra o diretor. “Buscamos recuperar e compreender os elementos que estabeleceram as condições para que os jovens artistas alcançassem uma identidade estética própria e, cada um a sua maneira, conduzissem os ideais e as características artísticas e políticas do grupo que criaram”, resume Brito.

Serviço

Longa “Grupo de Bagé” (2018), de Zeca Brito – 75 min – Livre

Sessão comentada – Entrada franca

Onde: Instituto Goethe (R. 24 de Outubro, 112)

Quando: 15/08, às 19h

Distribuição de senhas a partir das 18h

