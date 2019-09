No dia em que se despediu da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge informou que apresentou uma denúncia contra Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por suposto envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Segundo Dodge, houve desvirtuamento na condução das investigações do caso.

Deixe seu comentário: