Doença de Mick Jagger adia turnê da banda Rolling Stones

A banda Rolling Stones anunciou, neste sábado (30), o adiamento de sua próxima turnê pelos Estados Unidos e Canadá devido a problemas de saúde de Mick Jagger.

“Infelizmente, hoje, os Rolling Stones têm que anunciar o adiamento de seus próximos shows da turnê pelos Estados Unidos e Canadá”, postou o grupo britânico no Twitter.

“Os médicos disseram a Mick que ele não poderia sair em turnê neste momento, porque precisa de tratamento”, afirma o comunicado, sem especificar o problema de saúde do astro do rock, de 75 anos.

Jagger lamentou o adiamento. “Mas vou trabalhar muito duro para voltar aos palcos o mais rápido que puder. Sinto muito por todos os nossos fãs nos Estados Unidos e no Canadá que já compraram seus ingressos. Realmente, odeio a ideia de deixá-los dessa maneira”, acrescentou.

Os Rolling Stones deveriam iniciar a turnê No filter tour, com 17 datas, em 20 de abril, no estádio Hard Rock, em Miami, na Flórida.

Filho

Lucas Jagger, filho de Mick com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez, comentou a doença do pai nas redes sociais. “Love you dadda. You will back fast!” (“Te amo pai, você estará de volta rapidamente”), postou o rapaz, de 19 anos, no Instagram.

Novo disco

No fim de janeiro, o guitarrista Keith Richards afirmou à revista Rolling Stone que a banda está preparando seu novo disco. O último álbum de inéditas foi A bigger band, lançado em 2005. Em 2016, o grupo lançou Blues & Londesome, com covers de clássicos de Howlin’ Wolf, Memphis Slim e Willie Dixon, entre outros ícones do blues norte-americano.

