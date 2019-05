Doença no coração causou edema que matou modelo

Uma doença no coração não diagnosticada em vida provocou um edema pulmonar agudo que matou Tales Cotta durante desfile na 47ª São Paulo Fashion Week, na Zona Oeste da capital. Essa é a provável causa da morte do modelo de 25 anos, ocorrida no último dia 27 de abril, segundo laudo necroscópico. O documento ainda descarta as presenças de drogas e álcool no organismo do rapaz.