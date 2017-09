Dois homens foram mortos a tiros após uma briga em um bar no bairro Niterói, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de domingo (03).

As vítimas, de 33 e 43 anos, se desentenderam e trocaram agressões físicas com outro homem dentro do estabelecimento. Quando a dupla saiu do local, foi atingida por disparos de arma de fogo. O atirador fugiu. A Polícia Civil investiga o caso.

Compartilhe

Deixe seu comentário: