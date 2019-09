Dois homicídios são registrados em menos de três horas em Canoas

Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, teve dois homicídios registrados em menos de três horas na madrugada deste domingo (15). De acordo com a Brigada Militar, ambos os casos ocorreram no bairro Guajuviras.

Por volta da 0h30, uma mulher foi morta a tiros dentro de casa. De acordo com a BM, a vítima, de 35 anos, que não teve o nome revelado, foi encontrada caída no quarto. Ela foi atingida por diversos disparos.

Vizinhos ouviram o barulho e chamaram a polícia. A Brigada informou que a vítima tinha antecedentes por tráfico de drogas.

Perto das 3h, a BM foi informada de que um jovem, de 18 anos, deu entrada no hospital com ferimento de disparo de arma de fogo. Ele não resistiu e morreu. A informação da polícia é de que ele foi baleado no bairro Guajuviras por volta das 2h30. Ele não tinha antecedentes criminais, conforme a BM. A Polícia Civil investiga os casos.

Além disso, a Brigada Militar informou que um corpo foi encontrado, em estado de decomposição, na manhã deste domingo na Rua Martin Luther King, no bairro Mathias Velho, em Canoas.

Segundo a BM, uma pessoa ligou e informou que havia visto o cadáver em um valão. Os agentes foram até o local e acionaram os bombeiros e a perícia.

Deixe seu comentário: