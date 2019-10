Dois novos prédios do Hospital de Clínicas são entregues em Porto Alegre

A obra demorou cinco anos e teve o investimento de quase R$ 500 milhões. Nova emergência, três vezes maior do que a antiga, deve começar a funcionar em janeiro de 2020.

O consórcio responsável pela obra do Hospital de Clínicas, em Porto Alegre entregou as chaves de dois novos prédios à direção do HPS nesta terça-feira (1º). A obra demorou cinco anos e teve o investimento de quase R$ 500 milhões.

A nova emergência é três vezes maior do que a antiga (de 1.700 m² para 5.159 m²) e deve começar a funcionar até janeiro do ano que vem. A capacidade de atendimento segue com 50 leitos, sendo nove para a Pediatria. A ocupação da área está condicionada à aprovação do Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI), já protocolado no Corpo de Bombeiros, e à obtenção do Habite-se junto à prefeitura.

Obras complementares seguem sendo realizadas, como a construção de uma passarela para ligação entre o Bloco A e o Bloco C. Também são definidos o sistema viário e o fluxo de medicamentos, alimentos, roupas hospitalares, resíduos e outros itens no complexo hospitalar.

Metade das 40 salas cirúrgicas entra em operação até o fim de 2020. O restante depende da compra de equipamentos que chegam a R$ 100 milhões.

Diariamente, são 1,5 mil consultas, metade delas para pacientes do interior ou de outros estados. Uma em cada quatro cirurgias de alta complexidade feitas no estado acontece no Clínicas.

