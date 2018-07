Dois produtores de Hollywood foram para a Tailândia e já planejam um filme sobre o resgate dos 12 meninos e o técnico que ficaram presos em uma caverna

Dois produtores de Hollywood foram para a Tailândia para acompanhar o resgate dos meninos que ficaram presos em uma caverna no Norte do país junto com o treinador do time de futebol do qual fazem parte. Os americanos Michael Scott e Adam Smith já planejam um filme sobre a equipe dos Wild Boars (Javalis Selvagens).

“Haverá outras empresas de produção chegando, por isso temos que agir muito rapidamente”, disse Smith ao site australiano “News”, quando foi perguntado se suas ações podem ser vistas como insensíveis em um momento tão delicado, informou o portal de notícias.

Enquanto mergulhadores enfrentaram o difícil percurso para trazer os garotos, com idades entre 11 e 16 anos, à segurança, durante a operação de resgate, os produtores realizaram entrevistas preliminares nos arredores da caverna de Tham Luang e buscaram registrar os direitos exclusivos das suas histórias. Scott, sócio-diretor da produtora cristã Pure Flix, afirmou que a empresa também pensou em levar um roteirista ao local.

“Eu vejo isso como um grande filme de Hollywood com os maiores astros do cinema”, disse Scott.

A empresa Pure Flix é conhecida por produzir filmes cristãos. Um dos títulos mais famosos é o “Deus não está morto” (2014), estrelado por Dean Cain e Kevin Sorbo.

A história do time de futebol, que passou nove dias na caverna até serem localizados por mergulhadores, na segunda-feira da última semana, emocionou todo o mundo. Abatidos, os jovens estavam em uma rocha a mais de quatro quilômetros da entrada da caverna.

Após a localização, as equipes de resgate examinaram todas as soluções possíveis, desde a perfuração de túneis nas montanhas até a possibilidade, descartada, de aguardar por várias semanas pelo fim da temporada de monção.

Com a ameaça de mais chuva e o nível reduzido de oxigênio na galeria em que o grupo encontrou refúgio, as autoridades decidiram no domingo (9) iniciar o resgate.

Na operação de resgate desta terça-feira (10), os quatro meninos restantes e o treinador foram resgatados com sucesso.

Os meninos foram submetidos a vários exames, como de sangue e raio X. Dois jovens, que apresentavam sintomas de pneumonia, mas receberam antibióticos, estão bem, informou Jesada Chokedamrongsuk, secretário permanente do ministério da Saúde tailandês.

