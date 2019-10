O dólar começou outubro em alta, com os investidores monitorando a votação da reforma da Previdência no Senado. A valorização foi influenciado também pela repercussão negativa da piora do índice de atividade industrial dos Estados Unidos. O indicador teve em setembro o pior número em 10 anos. Aqui, a moeda americana terminou o dia cotada em R$ 4,1619, em alta de 0,16%.

