O dólar encerrou em leve queda frente ao real nesta terça (3), em dia em geral positivo para as moedas emergentes, com investidores de olho nos desenvolvimentos da disputa comercial entre Estados Unidos e China e nas atuações do Banco Central no câmbio. O dólar à vista teve queda de 0,09%, a R$ 4,1798 na venda. O dólar futuro mostrava desvalorização de 0,13%, a R$ 4,1870.