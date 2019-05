O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (27), com investidores monitorando o cenário político brasileiro um dia após atos em favor de Jair Bolsonaro e propostas do governo e com as eleições parlamentares da União Europeia no radar. A moeda norte-americana subiu 0,49%, a R$ 4,0348. Na máxima do dia, chegou a R$ 4,0408. No ano, o dólar acumula avanço de 4,15%.

