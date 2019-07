Depois de passar a maior parte do dia em baixa, o dólar mudou de direção e fechou em alta nesta segunda-feira (1º), primeiro dia de negócios do segundo semestre deste ano. Mais cedo, a moeda recuava com alívio vindo do exterior após China e Estados Unidos concordarem em reiniciar as negociações comerciais. A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 0,1%, vendida a R$ 3,8431.

