O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (31), após passar a maior parte do dia em queda, repercutindo a tomada de fôlego da moeda no exterior após o Banco Central dos EUA cortar os juros em 25 pontos-base, para entre 2% e 2,25%, no primeiro corte da taxa desde 2008. A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 0,73%, vendida a R$ 3,8184.

