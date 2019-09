O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, com os mercados à espera das decisões sobre taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil. A moeda norte-americana subiu 0,65%, a R$ 4,1035. Na máxima do dia, chegou a subir 0,9%, a R$ 4,1136. No ano, o dólar acumula alta de 5,92% sobre o real.

