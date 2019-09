O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (23), após ter batido o patamar de R$ 4,18 durante o dia, com investidores à espera de novidades sobre as negociações comerciais entre EUA e China. A moeda norte-americana subiu 0,43%, a R$ 4,1714. Na máxima do dia, o câmbio chegou a subir 0,74%, a R$ 4,1845.

Deixe seu comentário: