O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (9), apesar da sessão mais positiva no cenário externo diante de algum alívio em relação às negociações comerciais entre EUA e China. O mercado também repercute apostas de continuidade dos cortes de juros no Brasil pelo BC com a notícia de deflação em setembro. A moeda norte-americana subiu 0,28%, vendida a R$ 4,1023.

