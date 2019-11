O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (8), com incertezas sobre um acordo entre Estados Unidos e China no exterior e com os investidores avaliando os impactos políticos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de derrubar a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. A moeda norte-americana subiu 1,82%, a R$ 4,166.