O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (27), renovando recorde nominal de fechamento pelo terceiro dia seguido, com os investidores atentos à atuação do Banco Central diante da disparada recente da moeda norte-americana. O dólar subiu 0,45%, a R$ 4,2584. Na máxima do dia, chegou a R$ 4,2711.