Dólar fecha em leve alta ante real

O dólar fechou com oscilação moderada pelo segundo pregão consecutivo nesta quinta (23), com o mercado dividido entre sinais da cena política doméstica e ambiente arisco no exterior por causa da guerra tarifária entre Estados Unidos e China. O dólar à vista BRBY subiu 0,18%, a R$ 4,0474 na venda. Na B3, o dólar futuro de maior liquidez DOLc1 rondava a estabilidade, cotado em R$ 4,0435.