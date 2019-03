O dólar recuou nesta segunda-feira (25), voltando ao patamar de R$ 3,85, com os investidores de olho no cenário político local e na tramitação da reforma da Previdência. A moeda norte-americana recuou 1,15%, vendida a R$ 3,8562. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$ 3,9363. Na mínima, foi a R$ 3,8547.

