O dólar recuou nesta quarta-feira (22), com investidores monitorando os trabalhos no Congresso e em dia de divulgação da ata da última reunião política monetária do Federal Reserve (banco central dos EUA). A moeda norte-americana caiu 0,18%, vendida a R$ 4,0404. Na mínima do dia, o dólar chegou a R$ 4,0075. No ano, o dólar acumula alta de 4,29%.