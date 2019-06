O dólar recuou nesta sexta-feira (21), com volume reduzido de negócios em função do feriado de Corpus Christi na véspera, beneficiado pela decisão do Federal Reserve (BC dos EUA) de quarta-feira, mas monitorando aversão ao risco no exterior. O dólar recuou 0,61%, vendido a R$ 3,8256. Na mínima, a moeda chegou a R$ 3,8136, e na máxima, a R$ 3,8455.

