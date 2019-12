Notas Brasil Dólar fecha em queda

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (18), com o mercado acompanhando as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes. Enquanto isso, no exterior, o clima é de arrefecimento do otimismo, com o mercado buscando mais detalhes sobre o acordo comercial inicial entre China e EUA. A moeda norte-americana caiu 0,13%, a R$ 4,0589.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário