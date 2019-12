Economia Dólar fecha em queda de olho no cenário externo

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Moeda norte-americana caiu 1,13%, a R$ 4,0613. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Moeda norte-americana caiu 1,13%, a R$ 4,0613. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O dólar fechou em queda nesta segunda-feira (16), com os investidores ainda repercutindo um acordo comercial preliminar entre os Estados Unidos e a China. A moeda caiu 1,13%, a R$ 4,0613, tendo chegado a R$ 4,0553. Em dezembro, o dólar acumula queda de 4,21%, embora, no ano, haja alta de 4,83%.

A projeção do mercado para o câmbio no fim de 2019 permanece em R$ 4,15 por dólar, conforme pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda. Para o fechamento de 2020, continuou em R$ 4,10 por dólar.

O mercado repercutiu os dados melhores que o esperado divulgados pela China, aliviando temores sobre o futuro da segunda maior economia do planeta, conforme o Valor Online. A produção industrial avançou 6,2% ao ano em novembro, contra 5,0% de expectativa do mercado. As vendas no varejo também surpreenderam para cima.

Seguem também repercutindo notícias sobre a guerra comercial, com uma percepção mais positiva nesta segunda-feira. Os EUA e a China anunciaram na sexta a “fase um” de um acordo comercial. O acerto reduz algumas tarifas dos EUA em troca do que autoridades norte-americanas disseram ser um grande salto nas compras chinesas de produtos agrícolas norte-americanos e outros.

O acordo vai quase dobrar as exportações dos EUA para a China nos próximos dois anos e está “totalmente feito” apesar da necessidade de tradução e revisões dos textos, disse no domingo do representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer.

