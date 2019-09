O adiamento da votação da reforma da Previdência no Senado desagradou aos investidores e impediu que o real se beneficiasse do movimento global de enfraquecimento da moeda americana nesta terça-feira. Afora uma queda no início do pregão, com o andamento das negociações entre Estados Unidos e China, o dólar à vista operou entre estabilidade e leve alta ao longo do dia. O dólar fechou a R$ 4,1692 (-0,05%).

