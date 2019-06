O dólar fechou quase estável nesta segunda-feira (17), à espera da reunião do Federal Reserve (Banco Central dos EUA) nesta semana e monitorando novas tensões no governo, após o presidente do BNDES, Joaquim Levy, ter pedido demissão do cargo no domingo (16). A moeda norte-americana caiu 0,04%, vendida a R$ 3,8981.

