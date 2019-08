O dólar fechou em leve alta nesta quinta (29), após um pregão instável, com o mercado de olho nas atuações do Banco Central, nas incertezas político-econômicas na Argentina e nos números do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil no 2º trimestre. A moeda norte-americana terminou o dia em alta de 0,30%, vendida a R$ 4,1704, maior patamar de fechamento do ano.