O dólar comercial fechou em alta de 0,69%, cotado a R$ 3,853 na venda, maior valor em uma semana. O valor do dólar divulgado diariamente refere-se ao dólar comercial. O dólar ampliou a alta frente às principais moedas no mundo depois de comentários de membros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) sinalizarem menores chances de cortes de juros.

Deixe seu comentário: