O dólar terminou esta terça-feira (15) em alta, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana no mercado internacional, em dia de expectativa pela votação do Brexit no Parlamento do Reino Unido. O dólar avançou 0,71%, a R$ 3,7253 na venda, depois de oscilar entre a mínima de R$ 3,6947 e a máxima de R$ 3,7285.

Deixe seu comentário: