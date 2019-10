O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (30), à espera da decisão sobre os juros do Brasil e repercutindo o novo corte na taxa dos Estados Unidos, o terceiro este ano. A moeda norte-americana recuou 0,38%, a R$ 3,9872, no menor valor desde agosto. Nesta quarta-feira, o Copom do Banco Central anuncia a nova taxa básica de juros da economia brasileira.