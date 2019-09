Domingo terá predomínio de sol e calor em todo o estado; confira as temperaturas

Com o sol predominando e as temperaturas subindo durante o dia, o domingo (29) será bom para sair de casa e aproveitar os parques e os locais ao ar livre. Todo o estado do Rio Grande do Sul será assim. Destaque para a fronteira oeste, onde São Borja deverá registrar uma máxima de 32°C.

Na capital gaúcha, o dia também terá tempo firme e ensolarado com uma mínima de 13°C e máxima de 30°C. Já na serra, o dia começará fresquinho em Caxias do Sul, com 14°C, já a tarde os termômetros sobem e chegam a 26°C. Na região sul, em Pelotas, a temperatura chega aos 24°C. Em Santa Maria, a tarde será de calor com 29°C.

Na segunda-feira (30), o predomínio também será de tempo firme no estado e temperaturas elevadas. Porém, para o final da tarde está prevista a chegada de uma frente fria ao Sul, causando pancadas de chuva em cidades que fazem fronteira com o Uruguai.

