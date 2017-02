Donald Trump assina ordem para revisar regulamentação financeira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (3), uma ordem para iniciar a revisão da regulamentação do sistema bancário implementada em 2010 pelo seu antecessor, Barack Obama, após a crise de 2008. “Hoje estamos firmando princípios fundamentais para regular o sistema financeiro dos Estados Unidos. É difícil pensar em algo mais importante, não é verdade?”, disse o presidente antes de assinar o decreto.

A ordem de revisão de Trump atinge a lei Dodd-Frank, que regulou o setor financeiro após a crise do sub-prime, em 2008. O nome da lei faz referência ao deputado Barney Frank e ao então senador Cris Dodd para aprovar as novas regras. Entre as mudanças proposta pela lei está a inibição de socorros bilionários a instituições financeiras.

Durante sua campanha, Trump prometeu mudar a lei sancionada por Obama, que ainda aumentou as exigências de capital para os bancos, restringiu seu comércio e criou um departamento de proteção financeira ao consumidor. Presente no momento da assinatura, a congressista republicana Ann Wagner afirmou que a ordem é “um grande momento para os americanos que se preocupam em investir e poupar”.

Após o anúncio da ordem de revisão de Trump, as ações de bancos nas bolsas dos Estados Unidos passaram a subir com força. (AG)

Comentários