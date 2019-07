Donald Trump desafia a Suprema Corte dos Estados Unidos e manda manter a pergunta indagando qual a cidadania do entrevistado no Censo 2020

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos reverteu nesta quarta-feira (3) decisão da véspera de não incluir uma questão sobre cidadania no Censo de 2020 e disse que está buscando uma maneira de colocá-la de volta, sob ordens do presidente Donald Trump. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e das agências de notícias Reuters e AFP.

Na terça, o secretário do Comércio, Wilbur Ross, chegou a afirmar que os formulários já estavam sendo imprimidos sem a pergunta.

Mas em um post em uma rede social nesta quarta, Trump qualificou de falso o anúncio de seu secretário. “Estamos absolutamente seguindo adiante, como devemos, por causa da importância da resposta a essa questão”, afirmou.

Na semana passada, a Suprema Corte dos EUA rejeitou a razão argumentada pelo governo para acrescentar a questão no Censo, deixando no entanto aberta a possibilidade de que a Casa Branca oferecesse outros argumentos.

Após a postagem de Trump, o Departamento da Justiça informou à corte federal que supervisiona o litígio sobre a questão que o governo estava buscando “um caminho” para acrescentar a pergunta.

“Nós no Departamento da Justiça fomos instruídos a examinar se há um caminho consistente com a decisão da Suprema Corte que nos permitiria incluir a questão da cidadania no Censo”, afirmou o secretário assistente Joseph Hunt.

“Acreditamos que possa haver um caminho legal sob a decisão da Suprema Corte. Estamos examinando isso, olhando opções de curto prazo para ver o que é viável e possível”, acrescentou.

A inclusão da pergunta foi questionada por vários estados, cidades e grupos de direitos civis, que veem na medida uma estratégia para reduzir o número de assentos no Congresso para estados onde há maioria democrata e alta concentração de populações imigrantes e latinas.

Segundo críticos da medida, isso beneficiaria brancos não hispânicos e ajudaria republicanos a obter assentos na Câmara e em assembleias legislativas estaduais uma vez que as fronteiras dos novos distritos eleitorais sejam redesenhadas após o censo.

Trump fez do combate à imigração ilegal uma das prioridades de seu governo e viu um aumento no número de detenções na fronteira – foram 132 mil em maio, maior número em mais de uma década.

Na quinta passada, Trump afirmou ainda que está verificando a possibilidade de que o Censo, que deve ser realizado a cada dez anos, segundo a Constituição americana, pode ser adiado.

Censo 2020

A Constituição diz que, a cada dez anos, deve haver um Censo para determinar o número de representantes que cada estado receberá. Não é necessário ser cidadão para participar do Censo, mas apenas cidadãos podem votar

Por que importa?

O número de assentos distribuído para cada estado na Câmara dos Deputados é baseado na contagem da população feita pelo Censo

O que são os distritos?

Os distritos congressionais são as 435 áreas das quais os membros são eleitos para a Câmara dos Deputados. O desenho, em tese, busca equilibrar a força de cada população local (brancos, afro-americanos, hispânicos, asiático-americanos) para não excluir nenhuma voz.

Deixe seu comentário: