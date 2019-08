Donald Trump diz ter interesse em comprar a Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse ter interesse em comprar a Groenlândia, a maior ilha do mundo que pertence a Dinamarca. na declaração desse domingo (18), ele afirmou também que o desejo não está no topo de sua lista de prioridades no governo.

A Groenlândia possui a maior parte de seu território coberto de gelo e tem uma população de apenas 56.000 habitantes — a maioria da etnia inuit. Até o momento, não se sabe o verdadeiro motivo do presidente americano querer comprar o país, mas acredita-se que é devido à sua grande riqueza em recursos naturais e também à importância geoestratégica pela proximidade ao Ártico.

De acordo com Trump, se a ilha fosse adquirida pelos EUA, muitas coisas poderiam ser feitas. Segundo ele, a Dinamarca está sendo prejudicada, perdendo 700 milhões de dólares ao ano para mantê-la. Donald Trump não é o primeiro que demonstra interesse na compra do local, pois o ex-presidente norte-americano Harry S. Truman ofereceu 100 milhões de dólares pela ilha, em 1946, durante a Guerra Fria.

Deixe seu comentário: