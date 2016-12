Donald Trump Ã© escolhido a personalidade do ano pela revista Time

O presidente eleito dos Estados Unidos, o bilionário Donald Trump, foi escolhido a personalidade de 2016 pela revista norte-americana Time. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (07). “É uma grande honra, significa muito”, disse Trump ao programa Today, da rede NBC, em entrevista logo após o anúncio.

Mesmo com a democrata Hillary Clinton apontada como favorita em praticamente todas as pesquisas de intenção de voto e nas projeções feitas por institutos e pela imprensa, Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos em novembro.

O republicano conquistou vitórias surpreendentes sobre Hillary em Estados-chave para definir o resultado, abrindo o caminho para a Casa Branca e abalando os mercados globais que contavam com uma vitória da democrata.

Contrariando as sondagens, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia votaram em um republicano pela primeira vez desde os anos 1980. No ano passado, a vencedora do prêmio da Time foi a chanceler alemã, Angela Merkel.