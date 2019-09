Dorian causa inundações no Canadá após devastação nas Bahamas

Quase uma semana depois de devastar as Bahamas, onde deixou pelo menos 43 mortos, Dorian, agora classificado como ciclone, causou prejuízo no Canadá, com ventos violentos e inundações nas zonas costeiras. Até o momento, não há informações de vítimas fatais, ou de feridos em estado grave.

Dorian chegou nesse sábado (7) no Canadá, na cidade de Halifax, depois de ter sido categorizado pelo Centro Canadense de Furacões como “ciclone pós-tropical muito intenso”, com ventos de 140 km/h.

Neste domingo (8), por volta das 6h da manhã (no horário de Brasília), os ventos chegavam a 130 km/h, e Dorian seguia na direção do mar. De acordo com as autoridades, mais de 500 mil casas estavam sem luz ao longo da costa nas províncias de Nova Escócia, Nova Brunswick e Ilha do Príncipe Eduardo.

Uma grua de construção foi derrubada em Halifax, e o Centro Canadense de Furacões relatou “inúmeros informes” de árvores derrubadas, fortes chuvas e inundações ao longo do litoral.