“Dormi com 50 belas mulheres”, disse um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos que também é pré-candidato a governador

Cansado do atual debate sobre assédio sexual, um juiz norte-americano causou grande polêmica na sexta-feira (17), ao afirmar que, nos últimos 50 anos, “dormiu com 50 mulheres”, em uma mensagem escrita no Facebook “em nome de todos os homens heterossexuais”, segundo informações da agência de notícias AFP.

Nesse texto, divulgado pela imprensa norte-americana, o juiz da Suprema Corte de Ohio Bill O’Neill defende o senador democrata de Minnesota Al Franken, que esta semana se desculpou por ter beijado uma apresentadora à força em 2006.

“Agora que os cães exigem a cabeça de Al Franken, acho que é hora de falar em nome de todos os homens heterossexuais”, escreveu Bill O’Neill, candidato à indicação democrata para a eleição de governador em 2018.

“Enquanto candidato ao cargo de governador, quero poupar o tempo dos meus adversários de me investigar”, afirmou.

“Nos últimos 50 anos, tive relações sexuais íntimas com cerca de 50 mulheres muito belas”, admitiu, mencionando “a esplêndida secretária pessoal do senador Bob Taft”, seu “primeiro amor”, e uma “ruiva de beleza fatal”.

O’Neill se declarou “decepcionado com a loucura nacional atual sobre assuntos sexuais que datam de várias décadas atrás” e pediu que se volte para questões políticas que importam.

Em Ohio, a presidente da Suprema Corte local, Maureen O’Connor, afirmou que “este chocante desprezo pelas mulheres mina a confiança do público na integridade da Justiça”, de acordo com o site de informações cleveland.com.

Indiscrição

Na sexta-feira, o juiz se manifestou pelo Facebook. “Como jurista há 15 anos, eu gosto de pensar com clareza. Então, deixe-me tentar novamente. Quando um senador dos Estados Unidos comete um ato de indiscrição não criminal; e quando é trazido à atenção dele e ele imediatamente tem a integridade de se desculpar; e a desculpa é aceita pela vítima: ESTÁ ERRADO que os cães de guerra pulem em suas costas e exijam sua demissão do Senado dos Estados Unidos. Está moralmente errado”, escreveu.

“E para aqueles que exigem a minha renúncia, ouçam isso. Eu era um advogado direito civil que processava ativamente casos de assédio sexual no Ministério Público antes de Anita Hill e antes de você nascer. Relaxem, amigos. É assim que os democratas permanecem na minoria.” Anita Hill é uma professora da Brandeis University, advogada e ativista. Em 1991, ela ficou conhecida no país por acusar o juiz Clarence Thomas de tê-la assediado sexualmente.

Já neste sábado (18), ele voltou a postar uma mensagem na rede social para se desculpar. “Se eu ofendi qualquer um, especialmente as mulheres maravilhosas da minha vida, peço desculpas. Mas se eu pude ajudar a elevar a discussão sobre os graves problemas de agressão sexual para um novo nível… eu não peço desculpas. Sugerir que a conduta admitida do senador Al Franken e a alegada conduta do juiz Roy Moore estão no mesmo nível trivializa o sério assunto em questão. Há democratas lá fora que estão dizendo que nenhum deles passa no teste de pureza para ocupar uma cadeira no Senado dos Estados Unidos. E isso é triste”, escreveu.

Representante dos ultraconservadores, o candidato republicano ao Senado pelo Alabama, Roy Moore, foi acusado de assediar nove mulheres, incluindo duas menores. O ex-juiz – que abandonou a magistratura por se negar a retirar uma homenagem à Bíblia em sua corte – nega as acusações e disse que se trata de uma “caça às bruxas”, recusando-se a sair da disputa eleitoral.

Deixe seu comentário: