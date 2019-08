Um drone militar dos Estados Unidos foi derrubado em uma região do Iêmen na terça-feira (20), de acordo com duas autoridades americanas que conversaram com a Reuters. A nave não-tripulada do modelo MQ-9 caiu perto de Sana, que é a capital dos rebeldes houthis, que são alinhados com o Irã e que travam uma guerra com uma coalizão apoiada pela Arábia Saudita.

