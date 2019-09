Duas empresas estão habilitadas para participar da licitação do Auditório Araújo Vianna

Foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre, nesta quarta-feira (18), as duas empresas habilitadas e autorizadas a seguir no processo licitatório do Auditório Araújo Vianna, localizado no Parque Farroupilha (Redenção). A 6 Pro Eventos Empresariais (Opinião Produtora) e a Urbanes Empreendimentos foram as selecionadas.

A Opus, que administrava o espaço desde 2007, ficou de fora da concorrência. A empresa já havia sido inabilitada do processo por desatender a requisito relativo à qualificação econômico-financeira e recorreu da decisão. Porém, o recurso foi julgado improcedente pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal da Fazenda. Já as empresas 6 Pro Eventos e Urbanes Empreendimentos chegaram a entrar com recursos para excluírem uma a outra da disputa, porém os pedidos foram negados.

Como as três empresas entraram com recursos nesta primeira etapa do processo, vai demorar mais. A prefeitura previa que em setembro estaria com todo o processo concluído. Agora, os prazos mudaram. As duas empresas aptas a continuar no processo licitatório devem entregar as propostas comerciais à Comissão de Licitação no próximo dia 24, às 10h, quando os envelopes serão abertos. Vence quem apresentar o maior valor de outorga ao município.

O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, explica que “se não houver nenhum recurso após a abertura dos envelopes, a gente conseguiria assinar o contrato até novembro, mas estamos sujeitos a essas etapas. Hoje a gente trabalha para que, em novembro, ocorra a homologação do resultado e a assinatura de contrato”.

Ainda que não tenha sido definida a nova empresa, o Araújo Vianna segue recebendo shows e eventos, uma vez que a prefeitura abriu a oportunidade de locação do espaço até que a licitação seja concluída.

