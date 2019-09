Duas mulheres trans são assassinadas em Santa Maria em menos de 24 horas

Duas mulheres trans foram assassinadas, em menos de 24 horas, no último sábado (7), em Santa Maria, Região Central do Rio Grande do Sul. A ONG Igualdade, que atua na cidade, pediu uma audiência com a Secretaria Estadual de Justiça e dos Direitos Humanos, para tratar do assunto.

O primeiro homicídio aconteceu na madrugada de sábado. A vítima foi Carolline Dias, de 27 anos, morta com um tiro nas costas na esquina das Avenidas Presidente Vargas com a Borges de Medeiros. Segundo a polícia, duas testemunhas viram quando um homem se aproximou da vítima a pé, disparou e fugiu, em seguida.

A outra vítima, Nemer da Silva Rodrigues, 37 anos, foi assassinada com 12 golpes da faca, no bairro Tancredo Neves, onde morava. Moradores ouviram gritos e chamaram a polícia que, quando chegou, encontrou o corpo nas proximidades de um ginásio. O autor fugiu do local.

Infelizmente não queremos acreditar que em menos de 24 horas mais uma pessoa LGBTQI +Foi assassinada em nossa… Publicado por Ong Igualdade em Domingo, 8 de setembro de 2019

O delegado de Homicídios da cidade, Gabriel Zanella, afirmou que ainda não há suspeitos para os crimes, e que nenhuma linha de investigação é descartada. Segundo ele a forma de execução e o tipo de arma (de fogo e branca, respectivamente) são diferentes nos dois homicídios. Câmeras de segurança estão sendo examinadas, e testemunhas ouvidas, para ajudar a elucidar os casos, de acordo com o delegado.

Deixe seu comentário: