Os atores Thuanie Cigaran e Jairo Klein voltam à cena nesta quarta-feira (11), às 20h, para única apresentação no Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros, 835), com o espetáculo “Duo Florbela in Pessoa”. Encontro imaginário entre os ícones da poesia portuguesa Florbela Espanca e Fernando Pessoa, a peça é um exercício dramático, uma batalha poética com temas como amor, ódio, perdas e danos.

