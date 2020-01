Economia É positivo o desempenho do setor de veículos no RS em 2019

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Os dados foram divulgados pela Fenabrave/Sincodiv-RS Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O mês de dezembro de 2019 apresentou crescimento de 29,23% nas vendas de veículos se comparado a novembro. Sazonalmente, o final de ano é um bom momento para as vendas para o setor. Vale lembrar que, depois de dezembro, outubro foi o melhor mês do ano em vendas de veículos com 18.498 unidades comercializadas, incluindo todos os segmentos.

Porém, quando olhamos o mercado de forma acumulada, contabilizamos 3,12% de crescimento para o setor como um todo. Diferente dos dados nacionais que apresentam crescimento de 10,48%.

“Nosso Estado tem apresentado uma evolução de vendas bem inferior a média nacional. Na última década éramos o quinto Estado em vendas da Federação, em 2019 caímos para a sexta posição, perdendo em vendas para Santa Catarina”, diz o presidente da Fenabrave/Sincodiv-RS, Paulo Siqueira.

Se avaliarmos os últimos anos, no RS, constatamos que as 196.053 unidades comercializadas em 2019 certamente superaram as vendas de 2017 e 2018 quando foram vendidos 166.175 e 190.116 respectivamente. Porém o mercado ainda está longe dos patamares de anos como 2012 com 321.560 unidades comercializadas e 2013 com 323.116 negociadas.

Desempenho de cada segmento em 2019

Automóveis e Comerciais leves: Foram emplacadas 145.123 unidades de automóveis e comerciais leves entre janeiro e dezembro, contra 144.775 em 2018, o que representa alta de 0,24%. O mês de outubro foi o segundo melhor mês do ano para o segmento com 13.715 autos e comerciais leves comercializados. O desempenho do último mês do ano foi 32,97% melhor que o mês de novembro, porém muito longe de alcançar os patamares de venda de 2013 antes do início da crise (comercializados 247.924 em 2013).

Caminhões e Ônibus: Os emplacamentos de caminhões apresentaram alta de 37,65% na comparação com o ano anterior. Foram licenciadas 7.443 unidades entre janeiro e dezembro, contra 5.407 em 2018 (11.932 caminhões no ano de 2013). Na comparação com dezembro ano passado, o segmento cresceu em 25,68%, com 734 unidades emplacadas, na comparação com novembro o setor apresentou alta de 17,07%.

O segmento de ônibus apresentou alta de 28,26% no ano de 2019. Foram emplacadas 1.112 unidades, contra 867 em 2018 (1.874 em 2013). Na comparação com o dezembro de 2018, o segmento registrou queda de 29,63% quando comercializou 76 unidades.

Motos: O segmento de duas rodas cresceu 8,47% em 2019, no comparativo com o no anterior. Foram emplacadas 29.491 unidades, contra 27.187 em 2018. Em relação a dezembro de 2018, este setor apresentou crescimento de 24,11%. O segmento de duas rodas, desde 2008, vem sofrendo com a retração no crédito para financiamentos. O setor tem sido beneficiado pelo Sistema de Consórcios que, atualmente, responde por 50% das vendas de motos no país.

Implementos Rodoviários: Foram vendidas 4.149 unidades no ano, contra 2.730 em 2018 (5.644 em 2013). O volume representa alta de 51,98% entre os dois anos. Comparado o mês de dezembro com dezembro do ano anterior o crescimento nas vendas foi de 26,09% com a venda de 348 unidades.

Outros: Outros veículos, como carretinhas para transporte, caíram 4,54% ao comparar os anos de 2019 e 1018. Se comparado a dezembro de 2018 a queda foi de 5,43%.

O Fenabrave/Sincodiv-RS, acredita que o ano de 2020 deva apresentar crescimento de cerca de 6% nas vendas do RS, um percentual aquém dos 9,67% projetados para o setor pela Fenabrave Nacional.

“Em se tratando de emplacamento, nossa estimativa é menos otimista, e neste sentido precisamos levar em conta o crescimento das vendas diretas com expressivos descontos, principalmente para grandes grupos de locadoras no Brasil com matrizes em estados como Minas Gerais, que geram maior emplacamento e consequentemente, maior arrecadação em função do regramento tributário vigente e benefícios fiscais destas regiões, impulsionados pelo crescimento vertiginoso do fenômeno da mobilidade através de aplicativos e o crescimento das locações com este fim”, alerta Siqueira.

