Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Com o fim do suporte da Microsoft ao Windows 7, ainda é possível fazer a atualização para o Windows 10 (Foto: Reprodução)

A Microsoft encerrou o suporte ao sistema operacional Windows 7, mas é possível fazer a atualização para o Windows 10. O método deve funcionar para usuários que tenham uma licença válida para Windows 7 ou Windows 8.1.

Oficialmente, essa atualização fazia parte de uma oferta da Microsoft que acabou em dezembro de 2017. Mas ainda é possível fazer o update com a “ferramenta de criação de mídia”, acessível no site da própria Microsoft.

A empresa, no entanto, recomenda a compra de uma licença de Windows 10 ou a aquisição de um novo computador com o sistema operacional. O Windows 7 foi lançado em 2009 e muitos computadores não são compatíveis com os requerimentos mínimos de sistema para a instalação do Windows 10.

O update do Windows 7 para o Windows 10 pode apagar configurações e alguns programas do computador. Existe uma opção, durante a configuração, para manter essas informações, mas, por causa de diferenças entre os dois sistemas, alguns programas não são mantidos.

No Windows 8.1, também é possível utilizar esse método, sem a preocupação de perder dados e programas.

Veja como fazer:

Faça um backup de todos os documentos, programas e dados importantes; Acesse o site da Microsoft e baixe a ferramenta; Abra a “ferramenta de criação de mídia” e aceite os termos de licença; Selecione a opção “Atualizar este computador agora”; A ferramenta irá perguntar se você quer manter seus arquivos ou fazer uma instalação nova. Selecione a opção para manter arquivos; Clique no botão instalar e operação será iniciada. Esse processo pode demorar um tempo e o computador irá reiniciar diversas vezes.

Depois que a instalação for concluída, você deve receber uma licença do Windows 10, que pode ser encontrada seguindo o caminho: Configurações > Atualização e Segurança > Ativação.

E se não funcionar?

Se não funcionar, você pode usar o Windows 10 no modo limitado, em que algumas personalizações ficam indisponíveis, mas todos os aplicativos funcionam normalmente.

Nesse caso, uma licença para uso completo do Windows 10 pode ser comprada posteriormente em diversas lojas confiáveis de varejo on-line ou no site da Microsoft.

Em um site da empresa, que contém informações de transição para usuários de Windows 7, a Microsoft afirma que é possível comprar uma licença para Windows 10 e que “a melhor maneira de experimentar o Windows 10 é em um novo computador. Os computadores de hoje são mais rápidos e eficientes. Além disso, já vêm com o Windows 10 instalado”.

A licença, normalmente, é em formato digital (às vezes chamada de “ESD”). Comprando esse tipo de licença, a chave do produto será enviada ao seu e-mail. Depois, você pode digitar a chave adquirida na tela de Ativação, clicando em “Alterar chave do produto (Product Key)”.

Tenha cuidado para não adquirir a versão OEM. Legalmente, esse tipo de licença só pode ser vendida com um computador novo, no qual o Windows nunca foi instalado.

