“É possível vencer o Brasileirão ainda”, afirma Lomba

Após o treino na manhã desta quinta-feira (4), foi a vez do goleiro Marcelo Lomba conceder entrevista coletiva no CT Parque Gigante. Lomba não deixou de registrar felicidade pelo companheiro de equipe, Paolo Guerrero, pela classificação para final da Copa América com a seleção peruana no jogo de ontem (3). “Estamos felizes pelo que o Guerrero está vivendo. Chegou a ser emocionante ver a comemoração do Peru ontem. Guerrero tem que seguir concentrado lá. Ele vai voltar com mais confiança e vai nos ajudar ainda mais”, afirmou Lomba. No entanto, o goleiro colorado garantiu que apesar da amizade, é brasileiro e sua torcida vai para o Brasil na final que ocorre no próximo domingo (7), no estádio Maracanã.

O atleta comentou ainda a boa fase que vive pelo Internacional e confirmou que seu foco agora está nas competições deste segundo semestre do ano. “Vivo um grande momento na minha carreira e o Pavan (treinador de goleiros) é peça importante nisso. Ele e todo o pessoal nos ajudam muito para que a gente possa sempre render em alto nível”, frisou o goleiro. Lomba considerou essencial esta parada durante a Copa América para recuperação de atletas importantes para equipe. “A pausa foi boa. Conseguimos ter a volta de jogadores importantes, estamos com quase todo o elenco à disposição. É importante pois a sequência é muito forte agora”, afirmou.

Lomba demonstrou otimismo com o Campeonato Brasileiro e afirmou não ser impossível conquistar o título este ano. “É possível vencer o Brasileirão ainda. Ano passado é um bom exemplo, pois o Palmeiras veio de trás e conseguiu. Nós vamos buscar passo a passo, mas vamos tentar ganhar o título também”, concluiu.

