Economia brasileira tem retração de 0,47%

De acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) a economia brasileira teve uma desaceleração no mês de abril, o ajuste para o período registrou uma retração de 0,47% com relação a março deste ano. De acordo com o Banco Central este já é o quarto mês consecutivo com queda. Quando comparado com abril de 2018 a redução chegou a 0,68%

O IBC-Br, divulgado todos os meses desde 2010, é uma medição antecedente do crescimento econômico do país. O índice incorpora estimativas para a agropecuária, indústria e serviços, assim como os impostos sobre os produtos.

Em 2018 o IBC-Br indicou uma alta de 1,15% na atividade econômica, o IBGE, que calcula o Produto Interno Bruto (PIB) oficial do país e considera o resultado de todos os bens e serviços produzidos em um determinado período, por sua vez, anunciou crescimento de 1,1% no PIB. Vale lembrar ainda que no 1° trimestre de 2019 o PIB teve seu pior desempenho desde 2016.

