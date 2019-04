Economista Ricardo Amorim palestrará no Sistema Ocergs-Sescoop/RS

Com o objetivo de discutir temas relacionados à comunicação, gestão e governança, intercooperação e representação, o Sescoop/RS realiza na próxima quinta-feira (4/4), na Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop, o Encontro Preparatório ao Congresso Brasileiro do Cooperativismo, evento que ocorrerá em Brasília (DF), entre os dias 8 e 10 de maio, organizado pelo Sistema OCB. O evento contará com a palestra do economista Ricardo Amorim, que discorrerá sobre a temática: “Por que a economia deve melhorar e surpreender positivamente nos próximos anos? Como aproveitar as oportunidades da recuperação?”, com início previsto para às 9h30min.

O Encontro Preparatório tem como público-alvo empregados, associados e dirigentes de cooperativas gaúchas.

Local: Auditório da Escoop Av. Berlim, 409 – Porto Alegre – RS/ 4/4/2019, quinta-feira/ 9h às 16h

Programação

9h – Abertura

9h30 – Palestra Ricardo Amorim

11h – Grupos de Trabalho

13h – Intervalo

14h – Relatórios dos Grupos de Trabalho e Discussão

16h – Encerramento

Conteúdo

– Comunicação;

– Gestão e Governança;

– Intercooperação;

– Representação;

– Perspectivas para a economia.

Deixe seu comentário: